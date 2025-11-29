سیالکوٹ:منشیات فروشوں کے خلاف کا رروا ئی چرس اور شراب برآ مد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او غازی میاں عبدالرزاق کی قیادت میں منشیات کے خاتمہ کیلئے حاجی پورہ پولیس کی کاروائی ساڑھے 3کلو منشیات اور شراب برآمد کر لی گئی۔
دوسری جانب کارروائی کرتے ہوئے فتح گڑھ کے رہائشی اعجاز عرف ججی سے دو2 کلو99 گرام چرس جبکہ پرانی سبزی منڈی کے قریب سے محمد رفیع کے قبضہ سے ایک کلو 420 گرام چرس برآمد کر لی حاجی پورہ ڈسکہ روڈ پر اقبال نامی ملزم کے قبضہ سے دیسی شراب کی بوتلیں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لئے گئے ۔