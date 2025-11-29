صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ4:افراد نے جعلسازی سے فوت شدہ خاتون کو اراضی نام کرالی

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار )چار افرادنے فوت شدہ خاتون کے جعلی اقرار نامے پر اشٹام پیپر بنوا کر اراضی اپنے نام کروالی ۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی کے علاقہ بھروکے پل کے رہائشی ثنا اﷲ کی والدہ رحمت بی بی 2015میں وفات پاگئیں جو موضع کمال پور میں ایک کنال6مرلے 15فٹ اراضی کی مالکہ تھیں،ورثا اراضی انتقال کے لئے پٹواری سیف اﷲ کے پاس گئے تو معلوم ہواکہ ان کی والدہ کی اراضی انتقال نمبر1824بنام محمد بوٹا منتقل ہو چکی ہے معلوم کر نے پر پتہ چلا کہ محمد بوٹا ،رانا بشیر احمد ،محمد جمیل ،رحمت علی پھلروان نے ملی بھگت کر کے اراضی محمد بوٹا کے نام کر الی ،تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

