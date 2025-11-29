سینٹر آف ایکسی لینس بوائز سیالکوٹ میں سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سینٹر آف ایکسی لینس بوائز سیالکوٹ میں تین روزہ سالانہ سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔
فیسٹیول میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن سیالکوٹ مجاہد علوی، بورڈ آف گورنرز کے ممبران، پرنسپل شہباز حسن اور گرلز کیمپس کی پرنسپل ارم شیرازی نے خصوصی شرکت کی۔ کھلاڑیوں نے مارچ پاسٹ کیا جس کا دلکش منظر شرکا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔فیسٹیول میں کرکٹ، والی بال، فٹبال اور بیڈمنٹن کے مقابلے منعقد ہوئے جبکہ ایتھلیٹکس میں 100 میٹر، 200میٹر، 400 میٹر دوڑ، رَسّہ کشی اور لانگ جمپ نے ماحول کو جوش و خروش سے بھر دیا۔ بہترین کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں اور ٹیموں کو مہمانِ خصوصی نے ٹرافیاں اور میڈلز سے نوازا گیا۔