گجرات :سمال انڈسٹریز اسٹیٹ یو ٹرن پر حادثات معمول
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کے صدر وقاص مرزا نے کہا ہے کہ سمال انڈسٹریز اسٹیٹ یو ٹرن پر حادثات معمول بن چکے ہیں آئے روز ہونیوالے حادثات میں بیشتر لوگ زخمی اور گاڑیاں ٹکرانے سے صنعتکاروں کا بھاری نقصان ہوتا ہے۔
یو ٹرن کے درمیان میں پختہ چوک بنا دیا جائے تو آئے روز ہونیوالے حادثات سے بچاؤ ممکن ہوسکتا ہے ۔ وقاص مرزا کا کہنا تھا کہ انڈسٹریل ایریا میں کاروباری استعمال کیلئے آنیوالا را میٹریل اوربننے والی پراڈکٹ ملک بھر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی جاتی ہیں جو لوڈنگ کے بعداسی یو ٹرن سے گزرتی ہیں۔