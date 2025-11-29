ڈسکہ :جمعہ کوپرمٹ کے نام پر بجلی بند کرنا معمول،نمازیوں کو مشکلات
ہیڈبمبانوالہ ،ڈسکہ (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) گیپکو ڈسکہ سب ڈویژن 2میں جمعہ کے روز پرمٹ کے نام پر بجلی بند کرنا معمول بن گیا ، سینکڑوں نمازی جمعہ کی ادائیگی سے محروم رہ گئے ۔
ایس ڈی او گیپکوڈسکہ سب ڈویژن 2نے رواں ماہ سے جمعہ کے روزبجلی بند کرنا معمول بنالیا ، گزشتہ روز جمعہ کو صبح8بجے سے 1:30بجے تک پرمٹ کے نام پر بجلی بند رہی جس سے سینکڑوں شہری جمعہ کی ادائیگی سے محروم رہ گئے ، مساجدمیں نمازیوں کی تعد اد کم رہی ،شہریوں نے چیف ایگزیکٹو گیپکو سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔