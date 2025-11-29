صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنی علما کونسل 22جمادی الثانی کو یوم مدح صحابہ کرام منائے گی

  • گوجرانوالہ
سنی علما کونسل 22جمادی الثانی کو یوم مدح صحابہ کرام منائے گی

ملکوال(نمائندہ دنیا )سنی علما کونسل کے زیر اہتمام 22 جمادی الثانی کو یوم مدح صحابہ کرام منایا جائے گا۔

قائم مقام صدر سنی علما کونسل مولانا اشرف طاہر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کیلئے تمام مکاتبِ فکر کو باہمی احترام اور رواداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امتِ مسلمہ کا اتحاد اور باہمی ہم آہنگی ہی موجودہ حالات میں سب سے بڑا ہتھیار ہے ۔ مولانا اشرف طاہر نے اعلان کیا کہ 22 جمادی الثانی کو ملک بھر میں ’’مدحِ صحابہ کرامؓ‘‘کے پرجوش جلوس نکالے جائیں گے ۔

