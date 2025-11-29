سنی علما کونسل 22جمادی الثانی کو یوم مدح صحابہ کرام منائے گی
ملکوال(نمائندہ دنیا )سنی علما کونسل کے زیر اہتمام 22 جمادی الثانی کو یوم مدح صحابہ کرام منایا جائے گا۔
قائم مقام صدر سنی علما کونسل مولانا اشرف طاہر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کیلئے تمام مکاتبِ فکر کو باہمی احترام اور رواداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امتِ مسلمہ کا اتحاد اور باہمی ہم آہنگی ہی موجودہ حالات میں سب سے بڑا ہتھیار ہے ۔ مولانا اشرف طاہر نے اعلان کیا کہ 22 جمادی الثانی کو ملک بھر میں ’’مدحِ صحابہ کرامؓ‘‘کے پرجوش جلوس نکالے جائیں گے ۔