لوہیاں والا میں قبضہ مافیا سے 8ایکڑ قیمتی اراضی واگزار

  • گوجرانوالہ
لوہیاں والا میں قبضہ مافیا سے 8ایکڑ قیمتی اراضی واگزار

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ڈسپیو ٹ ریزولیوشن کمیٹی کے فیصلے پر عملدرآمد کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ نے موضع لوہیاں والا میں قبضہ مافیا سے 8ایکڑ قیمتی اراضی واگزار کرالی۔

مذکورہ اراضی کی مالیت ایک ارب روپے سے زائد بنتی ہے جسے مکمل کارروائی کے بعد مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین نے ریونیو حکام، پولیس اور پیرا فورس کیساتھ آپریشن کی نگرانی کی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں، زمین کی پیمائش، نقشہ جات اور حدبندی کی دوبارہ تصدیق کی گئی۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اور قانونی وارثان کو زمین کا قبضہ باقاعدہ طور پر سونپ دیا گیا جبکہ مالکان کے بیانات بھی ریکارڈ کئے گئے ۔

