صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالعدم تحریک لبیک کے حق میں وال چاکنگ‘ 2افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
کالعدم تحریک لبیک کے حق میں وال چاکنگ‘ 2افراد کیخلاف مقدمہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مقامی پولیس نے نواحی گاؤں منگوکی ورکاں میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے حق میں وال چاکنگ کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے دو افراد شاہد ورک اور ابوبکر گجر کے خلاف اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناہید احمد خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ، پولیس نے واقعہ کی مزید تفتیش اور قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

مقامی پولیس نے نواحی گاؤں منگوکی ورکاں میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے حق میں وال چاکنگ کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے دو افراد شاہد ورک اور ابوبکر گجر کے خلاف اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناہید احمد خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ، پولیس نے واقعہ کی مزید تفتیش اور قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت کیلئے کوشاں ہیں ،شافع حسین

آئی جی اسلام آباد رات گئے ناکوں پر پہنچ گئے ،خود چیکنگ کی

ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

گھانا کی بزنس لیڈر انجیلا لسٹ کا رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی گلبرگ گرینز کیمپس کا دورہ

پاکستان پوسٹ کے زیر اہتمام راولپنڈی میں سپورٹس گالا کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن