کالعدم تحریک لبیک کے حق میں وال چاکنگ‘ 2افراد کیخلاف مقدمہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مقامی پولیس نے نواحی گاؤں منگوکی ورکاں میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے حق میں وال چاکنگ کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے دو افراد شاہد ورک اور ابوبکر گجر کے خلاف اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناہید احمد خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ، پولیس نے واقعہ کی مزید تفتیش اور قانونی کارروائی شروع کر دی ۔
مقامی پولیس نے نواحی گاؤں منگوکی ورکاں میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے حق میں وال چاکنگ کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے دو افراد شاہد ورک اور ابوبکر گجر کے خلاف اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناہید احمد خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ، پولیس نے واقعہ کی مزید تفتیش اور قانونی کارروائی شروع کر دی ۔