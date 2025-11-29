صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معذور افراد میں وہیل چیئرز اور معاون آ لات تقسیم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام برائے وہیل چیئرز و معاون آلات کے تحت خصوصی افراد میں معاون آلات کی تقسیم کیلئے ایم سی ایچ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔

ایم پی اے صائمہ زاہد ،ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال گوجرانوالہ ڈویژن ارشاد وحید،ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال نے 17خصوصی افراد میں اسسٹنٹ کنٹرول وہیل چیئرز، 10 معذور افرادمیں ایکٹو یوز وہیل چییرز،12افراد میں پیڈیاٹرک مینول وہیل چیئرز، 2افراد میں الیکٹرک میٹورائز ویل چیئرز،2افراد میں ہیئر نگ ایڈ ، 18 افراد میں ٹرائی سائیکل ،6افراد میں بریل اور 3افرادمیں سفید چھڑیاں و دیگر معاون آلات تقسیم کئے گئے ۔

 

