صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا اور ڈائریکٹر انجینئرنگ کی شازیہ فریدکو منصوبوں پر بریفنگ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا اور ڈائریکٹر انجینئرنگ کی شازیہ فریدکو منصوبوں پر بریفنگ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خرم نبیل بٹ اور ڈائریکٹر انجینئرنگ توصیف احمد غوری نے وزیراعلیٰ پنجاب کے ڈویلپمنٹ پیکیج پر ایم این اے شازیہ فرید کو بریفنگ دی۔

 اس دوران شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سیوریج و واٹر سپلائی سسٹم کی بہتری اور عوامی سہولیات میں اضافے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا نے بتایا کہ ڈویلپمنٹ پیکیج کے تحت متعدد علاقوں میں سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، واٹر سپلائی لائنوں کی بحالی اور نئے منصوبوں پر عملدرآمد تیزی سے جاری ہے ۔ ایم این اے شازیہ فریدنے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی کام شفافیت کیساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا ترشاوہ پھلوں کاکیلیفورنیا،اخراجات زیادہ،کینو کا ریٹ کم،کاشتکار پریشان

ای۔بز پورٹل پر وصول درخواستوں بارے جائز ہ اجلاس کا انعقاد

کمشنر کا نمبر چونگی پر قائم ماڈل ریڑھی بازار کا دورہ ،بریفنگ دی گئی

والدین بچوں کو ویکسین پلوا کر معذوری سے بچائیں،اسد عباس مگسی

میانوالی یونیورسٹی میں نیا وی سی جلد تعینات :وزیر تعلیم

الخدمت فاؤنڈیشن : مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن