ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا اور ڈائریکٹر انجینئرنگ کی شازیہ فریدکو منصوبوں پر بریفنگ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خرم نبیل بٹ اور ڈائریکٹر انجینئرنگ توصیف احمد غوری نے وزیراعلیٰ پنجاب کے ڈویلپمنٹ پیکیج پر ایم این اے شازیہ فرید کو بریفنگ دی۔
اس دوران شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سیوریج و واٹر سپلائی سسٹم کی بہتری اور عوامی سہولیات میں اضافے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا نے بتایا کہ ڈویلپمنٹ پیکیج کے تحت متعدد علاقوں میں سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، واٹر سپلائی لائنوں کی بحالی اور نئے منصوبوں پر عملدرآمد تیزی سے جاری ہے ۔ ایم این اے شازیہ فریدنے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی کام شفافیت کیساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔