ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی‘ 2روز میں 3750 چالان
ہیلمٹ پر 514،ون وے 93،دھواں چھوڑنے 344، کم عمر ڈرائیونگ پر 169شامل
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس کا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری رہا ، دو دن کے دوران ٹریفک قوانین کی مختلف خلاف ورزیاں کرنے پر 3750 لوگوں کو چالان ٹکٹ جاری کر دئیے ۔ ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 514،ون وے 93 ،دھواں چھوڑنے والی 344،کم عمر بچوں 169،بغیر لائسنس 692،غلط پارکنگ پر 266،خود ساختہ باڈی میں اوورلوڈنگ 152،غیر نمونہ نمبر پلیٹ 452افراد سمیت ٹریفک کی دیگر خلاف ورزیوں پر 27اور 28نومبر کو 3750افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ۔ کارروائی کے دوران ٹریفک کی سنگین خلاف ورزیوں پر 62افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کر ائے گئے ۔سی ٹی او عائشہ بٹ کا کہنا تھا کہ صوبائی موٹر وہیکل (ترمیمی)آرڈیننس کے مطابق کم عمر افراد کے کار موٹر سائیکل چلانے پر FIRکا اندراج کیا جائے گا،والدین کو چاہیے کہ وہ کم عمر بچوں کو ہرگز موٹرسائیکل، کار چلانے کیلئے نہ دیں،حادثے کی صورت میں جانی اور مالی نقصان ہوگا اور ایف آئی آر کی صورت میں کریمنل ریکارڈ بھی بنے گا۔