صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :سبزی کی قیمتوں میں اضافہ، منڈیوں میں رش کم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :سبزی کی قیمتوں میں اضافہ، منڈیوں میں رش کم

آڑھتی اور دکاندار گاہکوں کی راہ تکنے لگے ،قیمتیں کنٹرول ہوں تو سب کا فائدہ :آڑھتی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد منڈیوں میں رش کم ہوگیا ،دکاندار اور آڑھتی خریداروں کی راہ تکنے لگے ، مہنگائی کی لہر کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوچکا ہے روزمرہ کے استعمال میں آنے والی سبزیاں ،لہسن ، ادرک اور ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوچکا ہے جس کی وجہ سے سبزی منڈیوں کا رش کم ہوچکا ہے آڑھتی اور دکاندار گاہکوں کی راہ تک رہے ہیں سبزی منڈی کے آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ جب بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کاروبار ماند پڑ جاتے ہیں چھوٹے دکاندار مہنگی سبزیاں خریدنے سے گریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے منڈی میں موجود سبزیاں خراب ہونے کا اندیشہ بھی پید اہو جاتا ہے اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو قابومیں رکھا جائے تو عوام کے ساتھ دکاندار اور آڑھتیوں کی مشکلات بھی کم ہوسکتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں میں سموگ آگاہی مہم شروع کرنیکا فیصلہ

خسرہ کے مریضوں میں اضافہ،ٹیسٹ کی سہولت ناپید،شہری سراپا احتجاج

پولیس اہلکاروں،اہلخانہ پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ

وہاڑی :مرد ووں اورخواتین پر کلہاڑیوں، ڈنڈوں سے تشدد

وہاڑی میں ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد

ڈی سی کوٹ ادو کاتحصیل ہسپتال کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن