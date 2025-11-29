صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:بھٹوں کے دھویں ، کو ڑا جلانے سے فضا آلودہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:بھٹوں کے دھویں ، کو ڑا جلانے سے فضا آلودہ

سموگ نے شہریوں کو پھیپھڑوں، گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اورگردونواح میں بھٹہ خشت اور کوڑا جلانے سے دھویں نے فضا آلودہ کر دی،سموگ میں اضافہ،شہری بیمار پڑنے لگے ، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ۔ ڈسکہ اور گرد نواح میں سموگ کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا، اینٹوں کے بھٹوں، دھان چھڑنے والے شیلروں اور کوڑا کرکٹ جلانے سے پیدا ہونے والے دھویں نے فضا کو آلودہ کر دیا ،سموگ نے شہریوں کو پھیپھڑوں، گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ،علاقہ بھر میں محکمہ ماحولیات کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث اینٹوں کے بھٹوں کے زہریلے دھویں، دھان چھڑنے والے شیلروں اور شہر میں کوڑے کے ڈھیروں کو لگنے والی آگ کے باعث فضا آلودہ ہو گئی ہے محکمہ ماحولیات کے اہلکار اور آفیسر شیلر ز مالکان اور انتظامیہ، اینٹیں پکانے والے بھٹوں سے مبینہ منتقلی کے بدلے ہر کسی کولا قانونیت کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ،شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

