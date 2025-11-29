صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکہ حق فٹ بال ٹورنامنٹ گوجرانوالہ سٹی کلب نے جیت لیا

  • گوجرانوالہ
معرکہ حق فٹ بال ٹورنامنٹ گوجرانوالہ سٹی کلب نے جیت لیا

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)مسلم یوتھ لیگ کے زیر چوتھا معرکہ حق فٹ بال ٹورنامنٹ گوجرانوالہ سٹی فٹ بال کلب نے گوندانوالہ فٹ بال کلب کو 3 صفر سے شکست دے کر جیت لیا۔

 الفتح گرائونڈ پیپلز کالونی میں ہونے والے فٹ بال ٹورنامنٹ میں ضلع بھر سے 18 رجسٹرڈ کلب شریک تھے ۔ مہمان خصوصی مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق شفیق الرحمن وڑائچ، ڈویژنل صدر شیخ فیاض احمد، ضلعی صدر راشد علی سندھو، ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری عثمان شفیق تھے جنہوں نے کپتانوں کو ٹرافیاں اور کھلاڑیوں میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھٹہ مالکان کی منافع خوری،اینٹوں کی قیمتیں آسمان پر

ٹو بہ ٹیک سنگھ: حقداروں کو فوری قبضہ دلوانے کی ہدایات جاری

جھنگ:قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی ، 60 کیسزپر فیصلے

ٹو بہ :غیر معیاری ادویات کی فروخت ، کڑی نگرانی جاری

خواتین کے تحفظ کیلئے پولیس خدمت مرکز میں آگاہی اجلاس

مدرسہ تحفیظ القرآن سیٹلائٹ ٹاؤن میں ووٹر آگاہی پروگرام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن