معرکہ حق فٹ بال ٹورنامنٹ گوجرانوالہ سٹی کلب نے جیت لیا
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)مسلم یوتھ لیگ کے زیر چوتھا معرکہ حق فٹ بال ٹورنامنٹ گوجرانوالہ سٹی فٹ بال کلب نے گوندانوالہ فٹ بال کلب کو 3 صفر سے شکست دے کر جیت لیا۔
الفتح گرائونڈ پیپلز کالونی میں ہونے والے فٹ بال ٹورنامنٹ میں ضلع بھر سے 18 رجسٹرڈ کلب شریک تھے ۔ مہمان خصوصی مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق شفیق الرحمن وڑائچ، ڈویژنل صدر شیخ فیاض احمد، ضلعی صدر راشد علی سندھو، ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری عثمان شفیق تھے جنہوں نے کپتانوں کو ٹرافیاں اور کھلاڑیوں میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کئے ۔