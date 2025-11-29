جامعہ گجرات میں سپورٹس گالا کی تقریب تقسیم انعامات
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق نے ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے
گجرات(سٹی رپورٹر )جامعہ گجرات میں سپورٹس گالا کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔ مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق تمغہ امتیاز تھے ، جیتنے والی ٹیموں اور انفرادی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کھلاڑیوں کو انعامات د ئیے گئے ۔ پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق نے اس موقع پر انفرادی طور پر 3 یا زائد میڈل جیتنے والے کھلاڑی طلبہ کو 20 ہزار روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا۔یونیورسٹی میں زیر تعلیم مختلف صوبوں کے طلبہ نے اپنے صوبوں کی ثقافتی و تہذیبی نمائندگی کرتے ہوئے علاقائی و روایتی رقص خوب صورت انداز میں پیش کیے ۔ یاد رہے کہ جامعہ گجرات میں سپورٹس گالا کے لیے مختلف کھیلوں کے کوالی فائنگ راؤنڈ کا آغازیکم اکتوبرسے ہو گیا تھا۔ سپورٹس گالا میں طلبا و طالبات کھلاڑیوں کی ٹیموں نے بھرپور حصہ لیتے ہوئے عمومی کھیلوں کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور رسہ کشی کے علاوہ اتھلیٹکس کیٹیگری میں جمپ ،لانگ جمپ، شاٹ پٹ،ڈسکس تھرو، جوولین تھرو، ریلے ریس میں کارکردگی کے جوہر دکھائے ۔ عمومی کھیلوں میں 55طالبات ٹیموں نے 321کھلاڑیوں کے ساتھ جبکہ67طلبا ٹیموں نے 495کھلاڑیوں کے ساتھ حصہ لیا۔