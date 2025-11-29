سیالکوٹ:مجسٹریٹس دکانوں پر نرخ نامے آویزاں نہ کراسکے
مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا ، دکاندار مرضی کے ریٹ پر پھل اور سبزیاں بیچنے لگے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سبزی اور فروٹ کی دکانوں اور ریڑھیوں پر نمایاں جگہوں پر ریٹ لسٹیں آویزاں نہ کر اسکے ۔ گرانفروشوں نے مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کررکھا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ اور گردونواح میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سبزی اور فروٹ کی دکانوں اور ریڑھیوں پر نمایاں جگہوں پر ریٹ لسٹیں آویزاں کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی تھی تاہم سبزی اور پھل فروش ریٹ لسٹیں ایسے آویزاں کریں کہ کم از کم دس فٹ دور سے بھی ریٹ واضح نظر آئیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث دکانداروں ، چھابڑی فروشوں اور ریڑھی بان سبزی فروشوں کی جانب سے ریسٹ لسٹیں آویزاں نہیں کی جارہی ریٹ لسٹیں مناسب اور نمایاں جگہ پر آویزاں نہ ہونے کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا ہوچکا ہے دکاندار مرضی کے ریٹ پر پھل اور سبزیاں فروخت کررہے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ریٹ لسٹوں پر عملدر آمد کروانا تو درکنا ریٹ لسٹیں آویزاں کروانے میں بھی مکمل طور پر ناکام ہوچکے ہیں۔