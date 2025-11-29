علی پورچٹھہ:گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ، کمپریسر مافیا سرگرم
چوک آرائیاں‘محلہ چودھری بشیر احمد‘محبوب پورہ‘ چوک چھبالی اور مین بازار میں پریشر انتہائی کم
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں گیس لوڈشیڈنگ شدت اختیار کر گئی، کمپریسر مافیا سرگرم ، صارفین کی مشکلات بڑھ گئیں ۔ علی پورچٹھہ میں موسمِ سرما کے آغاز کیساتھ ہی گیس لوڈشیڈنگ نے شدت اختیار کرلی جبکہ متعدد علاقوں میں کمپریسر کے غیرقانونی استعمال نے صارفین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ۔ گھریلو صارفین، خصوصاً خواتین، کھانا بنانے میں شدید دشواری کا سامنا کر رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق چوک آرائیاں، محلہ چودھری بشیر احمد، محلہ محبوب پورہ، چوک چھبالی اور مین بازار میں گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمپریسر مافیا سرگرم ہے جس کے باعث عام صارفین کے چولہے ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں۔ متعدد بار شکایات کے باوجود سوئی گیس کمپنی کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ صارفین نے ابتر صورتِ حال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور کمپریسر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔