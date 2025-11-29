صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجن میں ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
ون وے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایات جاری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفس میں ریجن بھر میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ میں سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر، ایس ایس پی سیف سٹی ملک طارق محبوب، ایس ایس پی پٹرولنگ مرزا انجم کمال اور سی ٹی او فیصل آباد ناصر جاوید نے شرکت کی۔ضلعی پولیس افسروں کی جانب سے میٹنگ میں ٹریفک مینجمنٹ، حادثات میں کمی، شہریوں کی سہولت اور قانون کی پاسداری سے متعلق جامع بریفنگ دی گئی۔ آر پی او فیصل آباد نے ہدایات جاری کیں کہ ریجن بھر میں ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ٹریفک قوانین اور ون وے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے اور سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔مزید کہا گیا کہ نئے ٹریفک قوانین اور جرمانوں میں اضافے سے متعلق آگاہی مہم کو تیز کیا جائے ۔

 

