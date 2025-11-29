وزیر اعلیٰ کے عوامی منصوبے قابل تحسین :بابر علائوالدین
مین بازار کی خوبصورتی کیلئے فنڈز کے اجرا پر شکر گزار ہیں :ناصر محمود اللہ والے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی تنظیم تاجران کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں مہمان خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بریگیڈئیر (ر)بابر علاؤ الدین ،صدر ناصر محمود اللہ والے ،سرپرست شیخ بلال احمد،کرنل (ر)وقار انور شیخ،سنیئر نائب صدرمحمد اکبر بٹ،امن کمیٹی کے ممبران ملک محمدیوسف چاند،احمد یار وڑائچ،قاضی اختیار علی ،عامر مشتاق چوہدری،سعید اللہ والے ،سید عقیدت محسن شاہ،عبد الرحمن چوہان،وحید الرحمن غازی جیولرز،محمد اکرم، محمدعمران سٹی پیلس،محمد زبیر اسامہ سنٹر،سمیت 30 ذیلی تاجر تنظیموں کے عہدیدار وں وممبران نے شرکت کی۔اجلا س سے خطاب میں بابر علاؤ الدین اور ناصر محمود اللہ والے نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے عوام دوست منصوبے قابل تحسین ہیں غریب ومتوسط طبقے کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما کر کے انہیں خوشحال بنانے کیلئے وزیر اعلیٰ پر عزم ہیں۔ ناصر محمود نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جا نب سے بازار کی خوبصورتی کیلئے مہیا کئے گئے فنڈز پر شکریہ ادا کر تے ہیں ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ منتخب رکن قومی اسمبلی بلال تارڑ اورانتظامیہ ہمیشہ تاجروں کے ساتھ اسی طرح تعاون کرتی رہے گی۔