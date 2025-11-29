صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رات کے اوقات ہسپتالوں میں مریضوں کو نظر انداز کیا جانے لگا

  • گوجرانوالہ
رات کے اوقات ہسپتالوں میں مریضوں کو نظر انداز کیا جانے لگا

مناسب طبی سہولیات نہ ملنے پر مریضوں کے لواحقین اور عملہ میں جھگڑے معمول

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سرکاری ہسپتالوں میں رات کے اوقات ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹرز اور دیگر عملہ مریضوں کو نظر انداز کرنے لگا ، انتظامی افسر وں کی عدم موجودگی کے باعث ڈاکٹرز کمروں اور وارڈز میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں‘ عوامی شکایات پر پنجاب حکومت نے ہسپتالوں میں رات کے اوقات مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا تھا اورغفلت کے مرتکب ڈاکٹروں اورافسر وں کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی تھی لیکن عملدرآمد ہوسکا اور نہ ہی پرائیویٹ ہسپتالوں کی بھی مانیٹرنگ کا عمل شروع ہوسکا۔ ذرائع کے مطابق گوجرانوالہ سمیت دیگر اضلاع میں سرکاری و نجی ہسپتالوں کی بے حسی‘لاپروا ئی ‘غفلت کے باعث رات کے وقت گردے ،مثانہ ،ہیپاٹائٹس اور دیگر مہلک امراض میں مبتلا مریضوں کیلئے الٹرا ساؤنڈ و دیگر سہولیات کی کمی کا بھی سامنا ہے جبکہ مختلف امراض کا شکار اور ایمرجنسی میں آنیوالے مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں نظر انداز کیا جانے لگا ، مناسب طبی سہولیات نہ ملنے کے باعث مریضوں کے لواحقین اور عملہ میں جھگڑے معمول بن گئے ۔شہریوں نے اصلاح کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھٹہ مالکان کی منافع خوری،اینٹوں کی قیمتیں آسمان پر

ٹو بہ ٹیک سنگھ: حقداروں کو فوری قبضہ دلوانے کی ہدایات جاری

جھنگ:قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی ، 60 کیسزپر فیصلے

ٹو بہ :غیر معیاری ادویات کی فروخت ، کڑی نگرانی جاری

خواتین کے تحفظ کیلئے پولیس خدمت مرکز میں آگاہی اجلاس

مدرسہ تحفیظ القرآن سیٹلائٹ ٹاؤن میں ووٹر آگاہی پروگرام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن