رات کے اوقات ہسپتالوں میں مریضوں کو نظر انداز کیا جانے لگا
مناسب طبی سہولیات نہ ملنے پر مریضوں کے لواحقین اور عملہ میں جھگڑے معمول
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سرکاری ہسپتالوں میں رات کے اوقات ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹرز اور دیگر عملہ مریضوں کو نظر انداز کرنے لگا ، انتظامی افسر وں کی عدم موجودگی کے باعث ڈاکٹرز کمروں اور وارڈز میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں‘ عوامی شکایات پر پنجاب حکومت نے ہسپتالوں میں رات کے اوقات مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا تھا اورغفلت کے مرتکب ڈاکٹروں اورافسر وں کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی تھی لیکن عملدرآمد ہوسکا اور نہ ہی پرائیویٹ ہسپتالوں کی بھی مانیٹرنگ کا عمل شروع ہوسکا۔ ذرائع کے مطابق گوجرانوالہ سمیت دیگر اضلاع میں سرکاری و نجی ہسپتالوں کی بے حسی‘لاپروا ئی ‘غفلت کے باعث رات کے وقت گردے ،مثانہ ،ہیپاٹائٹس اور دیگر مہلک امراض میں مبتلا مریضوں کیلئے الٹرا ساؤنڈ و دیگر سہولیات کی کمی کا بھی سامنا ہے جبکہ مختلف امراض کا شکار اور ایمرجنسی میں آنیوالے مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں نظر انداز کیا جانے لگا ، مناسب طبی سہولیات نہ ملنے کے باعث مریضوں کے لواحقین اور عملہ میں جھگڑے معمول بن گئے ۔شہریوں نے اصلاح کا مطالبہ کیا ہے ۔