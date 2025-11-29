صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری ڈکیتی کی وار داتیں ‘ شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :چوری ڈکیتی کی وار داتیں ‘ شہری مال وزر سے محروم

سلامت پورہ ، منڈیالہ پونائچ،بیگ پور روڈ‘چک ہندہ ،دیوان روڈ پر وار داتیں

کامونکے (تحصیل رپورٹر )چوری ڈکیتی کی وارداتوں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ سلامت پورہ کے عثمان کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہو گئی ،عارف منظور کے گھر سے فریج،ائیر کولرو دیگر سامان چوری ہوگیا۔منڈیالہ پونائچ سے فاروق کے کھیتوں سے بجلی کی موٹر،ٹرانسفارمر وغیرہ نامعلوم چور لے گئے ۔بیگ پور روڈ پر فیصل یعقوب کی دُکان سے موبائل فون اورچک ہندہ کے تنویر کے گھرسے موبائل فون چوری کرلیا گیا۔ڈیرہ بابا جانی کے فاروق کے گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے اور سونے چاندی کے زیورات چوری ہوگئے ۔قیام پور ورکاں کے تنویر احمد کے کھیتوں سے پیٹر انجن چوری ہوگیا۔دیوان روڈ پر محمد جبار کی فیکٹری سے دو لاکھ روپے ،اے سی،دو بیٹریاں ویگر سامان نامعلوم چور لے گئے ۔عمارمقصود کی موٹر سائیکل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایف آئی اے دفتر کے باہر سے چوری ہوگئی ، محبوب کی موٹر سائیکل نواحی گاؤں ڈھولن سے نامعلوم چور لے گئے ۔ بابر نامی شخص سے کوٹلی گل محمد کے قریب دو ڈاکو پندرہ ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ پُرانی آبادی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے مدیحہ سے موبائل فون چھین لیا اور فرار ہوگیا۔ 

 

