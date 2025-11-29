کامونکے:بھاری فنڈز اور افرادی قوت کے باوجود گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر
خاکروبوں کی ٹیمیں مخصوص پوائنٹس پرصفائی کرکے افسر وں کو سب اچھا کی رپورٹ دینے میں مصروف ،غفلت برداشت نہیں کی جائیگی اور موصول شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا:ایڈ منسٹریٹر
کامونکے (تحصیل رپورٹر )وافر وسائل، بھاری فنڈز اور افرادی قوت کے باوجود کامونکے شہر میں صفائی کا نظام سوالیہ نشان بن گیا ، جہاں جی ڈبلیو ایم سی کی روزانہ کی بنیاد پر قائم خاکروبوں کی ٹیمیں مخصوص ٹارگٹ پوائنٹس پر صفائی کرکے فوٹو سیشن کے ذریعے افسر وں کو سب اچھا کی رپورٹ بھجوا دیتی ہیں ۔ مختلف علاقوں سلامت پورہ،پاک ٹا ئون ، ڈیرہ بابا جانی، حبیب پورہ، چاندنی چوک، پرانی آبادی، عبداﷲ روڈ اور فیصل ٹاؤن میں تعینات خاکروبوں کو جی ٹی روڈ کی خصوصی چمک کیلئے بار بار بلا لیا جاتا ہے ، جہاں درجنوں کارکن نہ صرف مرکزی شاہراہ صاف کرتے ہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر سڑک کو صرف سے دھویا جاتا ہے جس سے خزانے پر بوجھ اور فنڈز کا غیر ضروری ضیاع ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف اندرونی محلوں کی گلیاں کوڑا کرکٹ سے بھری پڑی ہیں۔ اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر ایم سی کامونکے زرغونہ کا کہنا ہے کہ صفائی کے امور میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور موصول شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔