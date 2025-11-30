صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ گجرات کے طلبا و طالبات بسوں کی کمی سے خوار

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )یونیورسٹی آف گجرات کے طلبا و طالبات بسوں کی کمی کی وجہ سے خوار ہونے لگے ۔ ایک بس میں نشستوں کی تعداد 60کے قریب ہے جبکہ 90کے قریب سفر کرنے پر مجبور ہیں۔

 یونیورسٹی آف گجرات انتظامیہ طلبا و طالبات سے بسوں میں سفر کرنے کے واجبات باقاعدگی سے وصول کر رہی ہے ، طالبات دروازوں تک لٹک کر گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر پہنچتی ہیں۔ بس میں گنجائش نہ رہنے پر بہت سے طلبا و طالبات کو بس سڑک کنارے چھوڑ کر چلی جاتی ہے جس پر طالبات رکشہ پر یونیورسٹی پہنچتی ہیں اور لیٹ ہونے کی وجہ سے لیکچر مس ہو جاتے ہیں۔بسوں میں انتہائی رش کی وجہ سے طلبا خاص طور پر طالبات بسوں سے گر کر زخمی بھی ہو چکی ہیں ۔ طلبا و طالبات اور انکے والدین نے وزیراعظم ،وزیراعلیٰ پنجاب ،وزارت تعلیم، ڈی سی گجرات اور یونیورسٹی آف گجرات کے حکام سے بسوں کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

