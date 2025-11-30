صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے شہری کو لوٹ لیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) تھانہ اگوکی کے علاقہ مظفر پور روڈ پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے شہری سے رقم و موبائل فون چھین لیا، حامد سعید پیدل گھر جارہا تھا جسے بغیر نمبر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے پستول دکھا کر روک لیا ،13ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔

