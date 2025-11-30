صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ کا دورہ کیا اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے ہمراہ صدر بہبودِ مریضاں عمر خورشید سے ملاقات کی۔ملاقات کے دوران باہمی اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ بہبودِ مریضاں کی جانب سے ہسپتال کو ضروری سامان فراہم کیا جائے گا جن میں آنکھوں کے آپریشن کیلئے لینز، مریضوں کیلئے ہیئرنگ ایڈ آلات اور ایکس رے فلمیں شامل ہیں۔

