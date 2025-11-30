ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی نے 58مالکان کو قبضہ دلا دیا
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی میں اب تک 85کیسز کی سماعت ہوئی اور 58کیسز پر فیصلہ کرتے ہوئے مالکان کو قبضے دلوائے گئے اور 12 کیسز ہائیر کورٹس میں زیر سماعت اور ناقابلِ عمل ہونے پر کو داخل دفتر کردیا گیا ۔
ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے پانچو یں اجلاس میں 12کیسز کا فیصلہ کردیا گیا۔ خصوصی ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں۔ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد، سی پی او گوجرانوالہ ایاز سلیم نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز کارروائی کرتے ہوئے ناجائز قابضین کو بے دخل کریں گی اور پراپرٹیز کا قبضہ اصل مالکان کے حوالے کیا جائیگا۔ڈپٹی کمشنر اور سی پی او نے اجلاس کے شرکاء کو واضح ہدایات جاری کیں کہ یہ فورم انصاف کی تیز ترین کا فورم ہے لیکن کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دی جائیگی۔ مستقبل میں شہری پراپرٹیز کی خرید و فروخت میں خود بھی کاغذات کی جانچ پڑتال کریں تاکہ جعلسازی، فراڈ جیسے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ فراڈ میں ملوث عناصر کو بھی قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔