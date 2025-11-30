تتلے عالی:مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں ودیگر سامان چوری
تتلے عالی(نامہ نگار )چوری کے مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں ودیگر سامان غائب ہوگیا۔تتلے عالی میں اسد کی موٹر سائیکل نمبر ایچ زیڈ کے 7573 گھر کے باہر اوربھدر میں خالد پرویز کی موٹر سائیکل نمبر ایل ایل کے 1058دکان کے باہر سے چوری ہو گئیں،چڈیالہ کے عبدالستار کی کبوٹا مشین کا2لاکھ50ہزار روپے مالیتی کلالر چین چوری ہوگیا،لنج شریف کے سفیان کا دوران سفر رکشہ میں70ہزار روپے اور گھمن والا کے بابر کا موبائل چوری ہوگئے ‘بڈھاگورائیہ کے نوید اختر کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔
