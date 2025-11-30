صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں ودیگر سامان چوری

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں ودیگر سامان چوری

تتلے عالی(نامہ نگار )چوری کے مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں ودیگر سامان غائب ہوگیا۔تتلے عالی میں اسد کی موٹر سائیکل نمبر ایچ زیڈ کے 7573 گھر کے باہر اوربھدر میں خالد پرویز کی موٹر سائیکل نمبر ایل ایل کے 1058دکان کے باہر سے چوری ہو گئیں،چڈیالہ کے عبدالستار کی کبوٹا مشین کا2لاکھ50ہزار روپے مالیتی کلالر چین چوری ہوگیا،لنج شریف کے سفیان کا دوران سفر رکشہ میں70ہزار روپے اور گھمن والا کے بابر کا موبائل چوری ہوگئے ‘بڈھاگورائیہ کے نوید اختر کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔

چوری کے مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں ودیگر سامان غائب ہوگیا۔تتلے عالی میں اسد کی موٹر سائیکل نمبر ایچ زیڈ کے 7573 گھر کے باہر اوربھدر میں خالد پرویز کی موٹر سائیکل نمبر ایل ایل کے 1058دکان کے باہر سے چوری ہو گئیں،چڈیالہ کے عبدالستار کی کبوٹا مشین کا2لاکھ50ہزار روپے مالیتی کلالر چین چوری ہوگیا،لنج شریف کے سفیان کا دوران سفر رکشہ میں70ہزار روپے اور گھمن والا کے بابر کا موبائل چوری ہوگئے ‘بڈھاگورائیہ کے نوید اختر کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل