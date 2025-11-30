صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی(نامہ نگار )سی پی او اور سی ٹی او گوجرانوالہ کی ہدایت پر تتلے عالی چوک میں پولیس اور ٹریفک اہلکار کی جانب سے کم عمر ڈرائیونگ اور ہیلمٹ کا استعمال بارے آگاہی دی گئی‘ایک گھنٹہ کے دوران 110سے زائد کم عمر ڈرائیونگ اور مخالف سمت ڈرائیونگ جبکہ90کے قریب موٹر سائیکل سواروں کو وارننگ اور آگاہی دی گئی جبکہ ہیلمٹ نہ پہننے پر 20افراد سے 40ہزار روپے جرمانہ بھی وصول کیا گیا ۔

