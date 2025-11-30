پنڈی بھٹیاں5:دیہات میں نا جائز قابضین سے رقبہ وا گزار
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کے حکم پر تحصیل پنڈی بھٹیاں میں اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک اور انچارج پیرا فورس جنید اقبال گوندل اور ریوینیو سٹاف نے ایکشن لیتے ہوئے 5 دیہات میں ناجائز قابضین سے یتیم بچوں بیوگان قبرستان اور دیگر شہریوں کے ناجائز قابضین سے رقبے واگزار کروا کر ان کے حوالے کرد ئیے۔
انتظامیہ نے موضع بدرعلی کے گاؤں چک نمبر 3 میں یتیم بچوں کا 18ایکڑ رقبہ ناجائز قابض ارشد سرگانہ سے واگزار کروایا اور یتیم بچوں کے حوالے کردیا ۔ تھانہ جلالپور بھٹیاں کے گاؤں بھٹی چک میں بیوہ شگفتہ بی بی کا پانچ کنال سولہ مرلے زرعی رقبہ موضع ٹھٹھہ جاہد امیر والا ، صفیہ بی بی کا زرعی رقبہ پندرہ کنال سترہ مرلہ موضع ٹھٹھہ ملیاں کے رھائشی محمد دراز کا رقبہ 9کنال پندرہ مرلہ بھی ناجائز قابضین سے واگزار کروا کر مالک کے حوالے کردیا جبکہ ٹبہ شاہ بہلول میں بھی قبرستان کا رقبہ جس پر عرصہ دراز سے لوگوں قبضہ کر رکھا تھا کو بھی واگزار کروا لیا گیا ۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک کے مطابق سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پر ناجائز قابضین کے خلاف مہم جاری ر ہے گی۔