بلدیاتی قانون کیخلاف احتجاجی تحریک چلائی جائیگی :ڈاکٹر طارق
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے پنجاب کے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاجی تحریک کی منصوبہ بندی کیلئے ضلعی امرا ، جنرل سیکرٹریز ، برادرتنظیموں کے صدورکااہم اجلاس یکم دسمبر کواسلام آباد دفترمیں طلب کرلیا، صوبائی امیر ڈاکٹرطارق سلیم نے بتایاکہ۔۔۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی موجودگی میں صوبائی امرا کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بلدیاتی نظام میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے راستے میں رکاوٹ حکمرانوں ہوں یا بیوروکریسی ان کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، مظاہرے ، سیمینار، دستخطی مہم ہر آپشن استعمال کیا جائیگا۔ 7دسمبر کو پورے پنجاب میں مظاہرے ہوں گے لاہور کے مظاہرے کی قیادت حافظ نعیم الرحمن کریں گے ،ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ طاغوت نے چاروں طرف اپنے پنجے گاڑھ رکھے ہیں، حکومت مافیاز کے ہاتھوں میں ہے ،عوام بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں، گیس اور بجلی کے بلوں نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ قرآن وسنت کے واضح احکامات ہیں کہ مسلمانوں کی حکمرانی کا منصب اس کو دیا جائے گاجو ا ﷲ اور اس کے رسول ؐکے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگااور اﷲ اور رسول کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا۔