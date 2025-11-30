گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے فارمرز ٹریننگ پروگرام
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع ) تحصیل گوجرانوالہ کی طرف سے موضع مدو خلیل مرکز قلعہ دیدار سنگھ، تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں فصل گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے فارمرز ٹریننگ فیز سیکنڈ اور کسان کارڈ کی ریکوری کیلئے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پر اعظم مغل پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) گوجرانوا لہ نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں اور زمینداروں کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ، ملک کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے کیلئے اور گندم کی پیداوار میں اضافہ کیلئے کسان وزمیندار محکمہ زراعت توسیع کی ہدایت پر عمل کریں۔