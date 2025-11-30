صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے فارمرز ٹریننگ پروگرام

  • گوجرانوالہ
گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے فارمرز ٹریننگ پروگرام

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع ) تحصیل گوجرانوالہ کی طرف سے موضع مدو خلیل مرکز قلعہ دیدار سنگھ، تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں فصل گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے فارمرز ٹریننگ فیز سیکنڈ اور کسان کارڈ کی ریکوری کیلئے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔

 اس موقع پر اعظم مغل پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) گوجرانوا لہ نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں اور زمینداروں کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ، ملک کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے کیلئے اور گندم کی پیداوار میں اضافہ کیلئے کسان وزمیندار محکمہ زراعت توسیع کی ہدایت پر عمل کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل