  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:تیز رفتاری کے باعث ویگن الٹ گئی ، 7افراد زخمی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ویگن تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی ،7افراد زخمی ہوگئے ۔ پسرور کے نواحی گاؤں ٹوریاں والا سٹاپ پر تیز رفتار ٹیوٹاہائی ایس الٹ گئی جسکے نتیجہ میں 25سالہ زاہد‘ 15سالہ عمیر‘ 4سالہ زائشاہ، 47سالہ راشد، 7سالہ موسیٰ، 24سالہ نمرہ اور 5سالہ حسین شدید زخمی ہوگئے جنہیں ہسپتال منتقل کردیا ۔

