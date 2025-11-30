قتل کے مجرم کو عمر قید کا حکم 2خواتین با عزت بری
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے تھانہ فیروز والا کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم عدنان عرف شیرا لڈو کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید جبکہ2خواتین یاسمین اور نجمہ کو باعزت بری کر دیا ۔
وکیل استغاثہ عاصم منظور ورک کے مطابق مجرم عدنان عرف شیرا لڈو نے یاسمین اور نجمہ بی بی کے ساتھ ملکر تھانہ فیروز والا کے موضع داتے والی میں 21مارچ 2023میں محمد اشفاق نامی شخص کو قتل کر دیا تھا جس پر جرم ثابت ہونے پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملک نثار احمد نے مجرم عدنان عرف شیرا لڈو کو عمر قید جبکہ باقی دو خواتین کو الزام ثابت نہ ہونے پر با عزت بری کر دیا ۔