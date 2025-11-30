صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی کا یوم تاسیس ،بلاول زرداری مرکزی تقریب سے خطاب کرینگے

  • گوجرانوالہ
پیپلزپارٹی کا یوم تاسیس ،بلاول زرداری مرکزی تقریب سے خطاب کرینگے

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوا لہ کے جنرل سیکرٹری ارشاد اللہ سندھو کے مطابق پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب آج ایک بجے ٹرسٹ پلازہ میں منعقد ہوگی‘ بلاول بھٹو زرداری لائیوخطاب کرینگے‘ تقریب کے مہمان خصوصی پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما ندیم اصغر کائرہ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں اظہر حسن ڈار پیپلزپارٹی پنجاب کے سابق صدر امتیازصفدر وڑائچ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر اعجاز سماں ہونگے جبکہ تقریب کی صدارت پیپلز پارٹی گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر آصف بشیر بھاگٹ کرینگے ۔

پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوا لہ کے جنرل سیکرٹری ارشاد اللہ سندھو کے مطابق پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب آج ایک بجے ٹرسٹ پلازہ میں منعقد ہوگی‘ بلاول بھٹو زرداری لائیوخطاب کرینگے‘ تقریب کے مہمان خصوصی پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما ندیم اصغر کائرہ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں اظہر حسن ڈار پیپلزپارٹی پنجاب کے سابق صدر امتیازصفدر وڑائچ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر اعجاز سماں ہونگے جبکہ تقریب کی صدارت پیپلز پارٹی گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر آصف بشیر بھاگٹ کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل