پیپلزپارٹی کا یوم تاسیس ،بلاول زرداری مرکزی تقریب سے خطاب کرینگے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوا لہ کے جنرل سیکرٹری ارشاد اللہ سندھو کے مطابق پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب آج ایک بجے ٹرسٹ پلازہ میں منعقد ہوگی‘ بلاول بھٹو زرداری لائیوخطاب کرینگے‘ تقریب کے مہمان خصوصی پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما ندیم اصغر کائرہ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں اظہر حسن ڈار پیپلزپارٹی پنجاب کے سابق صدر امتیازصفدر وڑائچ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر اعجاز سماں ہونگے جبکہ تقریب کی صدارت پیپلز پارٹی گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر آصف بشیر بھاگٹ کرینگے ۔
پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوا لہ کے جنرل سیکرٹری ارشاد اللہ سندھو کے مطابق پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب آج ایک بجے ٹرسٹ پلازہ میں منعقد ہوگی‘ بلاول بھٹو زرداری لائیوخطاب کرینگے‘ تقریب کے مہمان خصوصی پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما ندیم اصغر کائرہ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں اظہر حسن ڈار پیپلزپارٹی پنجاب کے سابق صدر امتیازصفدر وڑائچ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر اعجاز سماں ہونگے جبکہ تقریب کی صدارت پیپلز پارٹی گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر آصف بشیر بھاگٹ کرینگے ۔