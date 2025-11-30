صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے ڈی ایس پی ڈسکہ گوہر عباس نے چارج سنبھال کر کام شروع کردیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار)نئے تعینات ہونیوالے ڈی ایس پی سرکل ڈسکہ گوہر عباس نے چارج سنبھال کر کام شروع کردیا ، جمعیت اہلحدیث ڈسکہ کے امیر حافظ عبدالغفار سمیت مختلف سیاسی ‘مذہبی کاروباری شخصیات نے ملاقاتیں کیں اور ڈی ایس پی کو یقین دلایا کہ ڈسکہ شہر میں امن و امان اور جرائم کو کنٹرول کرنے کیلئے ہر ممکن تعاون کیا جائیگا ۔

