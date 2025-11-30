ڈسکہ :زمیندار کا سابق ملازمہ پرتشدد کپڑے پھاڑ کر نیم بر ہنہ کردیا
ڈسکہ(نامہ نگار)سابق ملازمہ پر زمیندار کا تشدد ،کپڑے پھاڑ کر نیم بر ہنہ کردیا ۔ تھانہ موترہ کے علاقہ بدوکے چیمہ کی شکیلہ بی بی اپنے بیٹے کیساتھ پرالی اکٹھی کر رہی تھی ملزم شہزاد آیا اور اس کیساتھ بد تمیزی اور زدکوب کرنے لگا ملزم نے کپڑے پھاڑ کر نیم بر ہنہ کردیا اور زیادتی کی کوشش کرنے لگا وجہ عناد یہ ہے کہ 2سال قبل شکیلہ بی بی ملزم شہزاد کے پاس کام کرتی تھی ،اب ملزم انہیں دربازہ اپنے کام کر نے کیلئے مجبور کررہا ہے ،موترہ پولیس نے شکیلہ بی بی کی مدعیت میں ملزم شہزاد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔
