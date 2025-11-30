عوام مہنگائی‘بیروزگاری سے شدید پریشان ہیں:رہنما پیپلز پارٹی
ڈسکہ(نامہ نگار)پیپلز پارٹی کے رہنما و ٹکٹ ہولڈر این 73ڈسکہ رانا محمود اشرف نے کہا ہے کہ۔۔۔
پیپلز پارٹی کا ہر دور عوامی خدمت، جمہوری جدو جہد اور ملکی استحکام کی علامت رہا ہے ،چیئر مین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی ایک بار پھر ملک کو معاشی مشکلات، سیاسی بے یقینی اور بدانتظامی کے بحرانوں سے نکالنے کیلئے عملی اور حقیقت پسندانہ پالیسیوں پر کام کر رہی ہے‘انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کے فقدان سے شدید پریشان ہیں۔