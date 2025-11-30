سرکاری فرائض کی ادائیگی میں غفلت کی گنجائش نہیں ،کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ ڈویژن انتظامی اعتبار سے پنجاب کا ایک اہم خطہ ہے ، جہاں مختلف نوعیت کے ترقیاتی منصوبے ، سماجی مسائل اور عوامی ضروریات ایک متوازن اور مدبر قیادت کا تقاضا کرتی ہیں۔
یہ بات انہوں نے اپنے دفتر میں منعقدہ ضلعی انتظامیہ کے افسر وں کو اعزازی شیلڈز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی ہمراہ تھے جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،اے ڈی سی آر شبیر حسین بٹ، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو محمد فرقان ،پی ایس او محمد ندیم بٹ ،اے ڈی سی جی فیصل سلطان ، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرامبین ،اے سی صدر فیصل مجید اے سی کامونکے ڈاکٹر زرغونہ ،ایس ڈی او پیرا فورس محسن ڈھلوں،سی او کارپوریشن حیدر علی چٹھہ، لا آفیسرز راشد امین ، قرۃ العین اور دیگر افسر وں سمیت ممبران امن کمیٹی مولانا خالد حسن مجددی، حاجی محمد یوسف کھوکھر،مولانا اکبر نقشبندی ،مولانا عثمان بٹ،مولانا کاظم ترابی و دیگر علمائے کرام اس موقع پر موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے ،اسلام نے ہمیشہ نظم، دیانت اور ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری منصب بھی ایک بڑی امانت ہے اور اس کی ادائیگی میں غفلت نہ دین اجازت دیتا ہے نہ ریاست۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی نظم و ضبط، عدل اور ذمہ داری وہ ستون ہیں جن پر ایک صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے ۔