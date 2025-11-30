تتلے عالی:اوور لوڈنگ پر6گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں
تتلے عالی(نامہ نگار)اوور لوڈنگ پر6گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں، پٹرولنگ پولیس نے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ پر ناکہ بندی کے دوران 5ٹرک اور ایک پک اپ کو تحویل میں لیکرڈرائیوروں ناصر سکنہ گجرات،زین سکنہ قصور،عمران سکنہ شیخوپورہ،اختر سکنہ پنڈی بھٹیاں،وحید سکنہ مریدکے ، شہزاد سکنہ کامونکے کیخلاف مقدمات درج کروا دئیے ۔
اوور لوڈنگ پر6گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں، پٹرولنگ پولیس نے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ پر ناکہ بندی کے دوران 5ٹرک اور ایک پک اپ کو تحویل میں لیکرڈرائیوروں ناصر سکنہ گجرات،زین سکنہ قصور،عمران سکنہ شیخوپورہ،اختر سکنہ پنڈی بھٹیاں،وحید سکنہ مریدکے ، شہزاد سکنہ کامونکے کیخلاف مقدمات درج کروا دئیے ۔