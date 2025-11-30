صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثا میں امداد تقسیم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثا میں امداد تقسیم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حالیہ سیلاب اور طوفانی بارشوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں مالی امداد کا سلسلہ جاری ہے ۔

صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب محمد منشا اﷲ بٹ، چیئرمین پلرا چودھری طارق سبحانی اور چودھری فیصل اکرام نے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کے ہمراہ متاثرہ خاندانوں میں فی کس 20 لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے ۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا تعزیتی پیغام بھی لواحقین تک پہنچایا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر منشاء اﷲ بٹ نے کہا کہ رواں برس ملک بھر میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں شہریوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جبکہ لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں، املاک، لائیو سٹاکس اور دیگر اثاثے شدید متاثر ہوئے ۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں مسلم لیگ (ن)کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے متاثرین کی بحالی اور داد رسی کو اولین ترجیح دی ہے اور عوام دوست حکومت ہونے کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل