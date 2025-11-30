سیالکوٹ:سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثا میں امداد تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حالیہ سیلاب اور طوفانی بارشوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں مالی امداد کا سلسلہ جاری ہے ۔
صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب محمد منشا اﷲ بٹ، چیئرمین پلرا چودھری طارق سبحانی اور چودھری فیصل اکرام نے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کے ہمراہ متاثرہ خاندانوں میں فی کس 20 لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے ۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا تعزیتی پیغام بھی لواحقین تک پہنچایا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر منشاء اﷲ بٹ نے کہا کہ رواں برس ملک بھر میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں شہریوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جبکہ لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں، املاک، لائیو سٹاکس اور دیگر اثاثے شدید متاثر ہوئے ۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں مسلم لیگ (ن)کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے متاثرین کی بحالی اور داد رسی کو اولین ترجیح دی ہے اور عوام دوست حکومت ہونے کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے ۔