ملکہ میں لاکھو ں روپے سے بجلی کے کھمبوں ‘ٹرانسفارمر کی تنصیب
گلیانہ(نامہ نگار )قصبہ ملکہ میں چودھری محمد الیاس ایم این اے کی جانب سے 25لاکھ روپے سے زائد مالیت کے بجلی کے کھمبوں اور ٹرانسفارمر کی تنصیب مکمل کر دی گئی۔
چیف کوآرڈی نیٹر حاجی ملک ظفر اقبال اعوان آف ملکہ کی کوششوں اور وساطت سے یونین کونسل ملکہ روڈ پر بجلی کے 6پو لز اور مسجد یاسین و مدرسہ ختم نبوت کے بالمقابل ٹرانسفارمر نصب کر دیا گیا ۔اسی طرح ملکہ پلاہوڑی روڈ پر ملک ظفر اقبال اعوان کہریال کی رہائش گاہ تک 5نئے کھمبوں کی تنصیب سے مقامی رہائشیوں کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا ۔اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں بجلی کی فراہمی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ وولٹیج کے مسائل میں نمایاں کمی متوقع ہے ، جس پر اہلیانِ علاقہ نے چودھری محمد الیاس اور حاجی ملک ظفراقبال اعوان کا شکریہ ادا کیا ہے ۔