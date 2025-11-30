اے سی صدر گوجرانوالہ سے نمبر دار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات
راہوالی (نمائندہ دنیا )اے سی صدر گوجرانوالہ فیصل مجیدسے نمبردار ر ایسوی ایشن ضلع گوجرانوالہ کے وفد نے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر ناصر محمود گورائیہ کی قیادت میں ملاقات کی ، رفد میں صدر میاں گلفام مصطفی نمبردار ،چیئرمین کور کمیٹی سفیان ریاض وڑائچ ،نوید احمد نمبردار شامل تھے ، اس موقع پر علاقائی صورت حال پر تبادلہ خیال کیاگیا ،وفد نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا جن کے حل کیلئے اے سی صدر فیصل مجید نے یقین دہانی کرائی ۔
