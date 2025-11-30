صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ہسپتال کوٹلی لوہاراں میں علاج معالجہ کی سہولیات کا فقدان

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ ہسپتال کوٹلی لوہاراں میں علاج معالجہ کی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے مریضوں کی تعداد کم ہوگئی اور ہسپتال انتظامیہ و لیڈی ڈاکٹروں کی غفلت و لاپروا ئی کی وجہ سے مریضوں نے پرائیویٹ ہسپتالوں جانے لگے۔

 سرکاری ہسپتال میں علاج معالجہ اور ادویات کی سہولیات موجود ہونے کے باوجود خواتین اور مردوں نے یہاں آنا ترک کردیا۔ سماجی کارکنوں قادر علی، محمد مدثر، حاجی شاہد اور بہادر شاہ نے کہا کہ شکایات کے با وجود سرکاری ہسپتال کی طرف توجہ نہ دینا ظلم ہے ۔

 

