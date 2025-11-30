وزیرآباد:انتظامیہ کی کارروا ئی ، شہری کی زمین واپس دلا دی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ناجائز قابضین کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ کا ایکشن،سائل کی جانب سے دی گئی درخواست پر زمین مالکان کو واپس دلوا دی۔
دھونکل کے رہائشی محمد منشا نے اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین کو درخواست دی کہ اس کی زمین کو ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہے جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے تحصیلدار عون عباس چٹھہ، قانونگو سٹی 11 ،حلقہ سرکل دھونکل وزیرآباد پٹواری شبیر احمد گوندل،اے ایس آئی محمد اسد،اے ایس آئی محمد اسلم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کرکے نا جائز قابضین سے زمین کا قبضہ وا گزار کروا کرحقدار کو دلا دیا۔اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ اور تحصیلدار عون عباس چٹھہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر زمین کے تنازعات کے حل کیلئے خصوصی توجہ دے رہے ہیں زمین پر ناجائز قابضین کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، ناجائز قابضین کسی رعایت کے مستحق نہیں۔