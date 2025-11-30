گجرات:انسدادِ عطائیت کی کارروائیاں، 2کلینک سیل
گجرات(سٹی رپورٹر )سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی نگرانی میں انسدادِ عطائیت کی کارروائیاں کی گئیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد عثمان نعیم نے ٹیم کے ہمراہ مختلف کلینکس کا معائنہ کیا۔
کارروائی کے دوران علی ساقی کلینک، انعم میڈیکل کمپلیکس اور اقبال کلینک کا دورہ کیا گیا۔ اقبال کلینک میں جعلی ڈاکٹر کو ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ جنرل او پی ڈی کرتے پایا گیا، جہاں بڑی تعداد میں استعمال شدہ سرنجیں بھی برآمد ہوئیں، کلینک کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا اور تصویری شواہد و نمونے حاصل کر کے کیس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لاہور کو بھجوا دیا گیا۔انتظامیہ کے مطابق کل 4 کلینکس کا معائنہ کیا گیا، جن میں 2 کو سیل کیا گیا جبکہ 2 کو وارننگ جاری کی گئی۔