ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں عدم صفائی پر اظہار برہمی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے علی الصبح جی ٹی روڈ، حافظ آباد روڈ ،ماڈل ٹاؤن، گوندلانوالہ روڈ، جناح چوک، گھنٹہ گھر، شیرانوالہ باغ/پارک، اکھاڑہ اور چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن ہسپتال میں علاج معالجہ سے متعلق مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا ،ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ، دوا کی فراہمی بلا تعطل یقینی بنائی جائے اور مریضوں کی رہنمائی کیلئے ہیلپ ڈیسک کو مؤثر بنایا جائے ۔ انہوں نے خسرہ اور روبیلا کی جاری ویکسی نیشن مہم کے تحت ہسپتال میں آنے والے بچوں کی و یکسی نیشن کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ماڈل ٹاؤن، گوندلانوالہ روڈ، حافظ آباد روڈ اور اللہ والا گلہ کے دورہ کے دوران صفائی کی ناقص صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔انہوں نے کنٹریکٹرز اور جی ڈبلیو ایم سی حکام کو ہدایت کی کہ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں سے کوڑا کرکٹ فوری طور پر اٹھایا جائے ، سیوریج نالیوں کی ڈیسلٹنگ کا عمل تیز کیا جائے اور روزمرہ کی بنیاد پر صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے پارکس اور گرین بیلٹس میں صفائی ستھرائی، گھاس کی تراش خراش اور پودوں کی دیکھ بھال میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ شیرانوالہ باغ پارک کے دورے کے دوران انہوں نے بارہ دری کے خستہ حال حصوں کی فوری مرمت اور تزئین و آرائش کے احکامات جاری کیے ،ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گھنٹہ گھر کے جاری بحالی و ریویمپنگ منصوبے کا بھی جائزہ لیا ۔