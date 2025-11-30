کامونکے ،ڈکیتی چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ سادھوکی کے قریب رائس ملز میں کام کرنیوالے اصغر علی،نادر عباس اورابوہریرہ 235لٹر ڈیزل،20بیرنگ چوری کرکے لے گئے ۔منڈیالہ پونائچ کے خالد محمود کا موبائل فون حویلی مویشیاں سے چوری ہوگیا۔
ایمن آباد مین بازار کے امتیاز علی کے زیر تعمیر مکان سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر،تار اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے لے گئے ۔موڑ ایمن آباد کے ذوالفقار علی اور امتیاز کے گھروں سے ڈیڑھ لاکھ روپے ،بجلی کی موٹر وغیرہ چوری ہوگئی۔ ڈیرہ باباجانی کے محمد رضوان سے دو ڈاکو راجباہ روڈ پر 6 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔درویش پورہ کے شہزاد احمد کی دُکان میں گھس کر ڈاکو ؤں نے 5لاکھ روپے لوٹ لئے جبکہ اس دوران ملزموں نے گاہکوں لقمان سے16ہزار روپے ،موبائل فون ،جمیل سے18ہزار روپے اور اسحاق سے 20ہزار روپے بھی چھین لئے اور فرار ہوگئے ۔سیالکوٹ کے اسد محمود اُسکی اہلیہ سے موڑ ایمن آباد ایکسپریس وے کے قریب تین ڈاکو48 ہزارروپے اور موٹر سائیکل چھین کر لے گئے جبکہ محلہ ککے زئیاں کے طیب شاہ سے سہنسرہ گورائیہ روڈ پر ایک ڈاکو پندرہ ہزارروپے چھین کر فرار ہوگیا۔