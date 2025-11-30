بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 15ہزار افراد کیخلاف کا رروا ئی
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس گوجرانوالہ کا بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل کار چلانے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری۔رواں ماہ نومبر میں اب تک بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے موٹر سائیکل کار چلانے والے 15203افراد کیخلاف کارروائی کی گئی ۔سی ٹی او گوجرانوالہ کا کہنا تھا کہ۔۔۔
شہری ڈرائیونگ لائسنس موبائل لائسنسنگ یونٹ سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ اس وقت گوجرانوالہ میں پنک وین اور بلیو وین دو موبائل لائسنسنگ یونٹ اینڈ پولیس سٹیشن کام کر رہے ہیں جو شہریوں کو لائسنسنگ کی تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں ۔پنک وین خاص طور پر خواتین کی سہولت کیلئے بنائی گئی ہے جس میں تمام تعینات عملہ خواتین پر مشتمل ہے ۔سٹی ٹریفک پولیس نے ماہ نومبر میں اب تک 16375 افراد کو نئے لائسنس کا اجرا کیا ہے ۔سی ٹی او گوجرانوالہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بغیر لائسنس گاڑی ہرگز نہ چلائیں اور اپنے لائسنس بنوانے کیلئے ڈرائیونگ لائسنس برانچ وحدت کالونی رہبر سینٹر یا موبائل پولیس اورسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ سے رابطہ کریں۔