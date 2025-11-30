خواتین وکلا کا سپورٹس فیسٹیول ، کھلاڑیو ں میں انعامات تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے زیر اہتمام خواتین وکلا کے سپورٹس فیسٹیول کی پروقار تقریب میں ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والی خواتین کھلاڑیوں اور اتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے ۔
اس موقع پر صدر بار ایسوسی ایشن عرفان اﷲ وڑائچ اور جنرل سیکرٹری افضال اسلم بھی موجود تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا کہ اگلے ہفتے سے ضلع سیالکوٹ کے تمام ریونیو کورٹس کی کاز لسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی جائے گی جس سے وکلا اور سائلین کو اپنے کیسز کو فالو کرنے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیالکوٹ کی خواتین ہر شعبہ زندگی میں بھرپور خدمات انجام دے رہی ہیں اور فخر کا باعث ہیں۔ بطور خاتون ڈپٹی کمشنر وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہیں کہ خواتین کو آگے بڑھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کے شہری اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کو اولین ترجیح دیتے ہیں اور انہیں خاص طور پر خوشی ہوتی ہے جب وہ ایسی بچیوں سے ملاقات کرتی ہیں جو اپنے والد کے ہمراہ زندگی میں آگے بڑھنے کا عزم رکھتی ہیں۔ صدر بار عرفان اﷲ وڑائچ اور جنرل سیکرٹری افضال اسلم نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ میں خاتون ممبران کی تعداد 500 سے زائد ہوچکی ہے ، جو بار الیکشن اور بار کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔