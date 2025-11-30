پھل ،سبزی، اشیا ء خورونوش کی منہ مانگی قیمتیں
حکومتی دعوئوں کے برعکس اوپن مارکیٹ میں مصنوعی مہنگائی برقرار‘ دکانداروں کو جرمانے ‘مقدمات اور سیل کرنے کے باوجود نرخ ناموں پر عملدرآمد نہ ہوسکا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)حکومتی دعوئوں کے برعکس گوجرانوالہ ڈویژن کی اوپن مارکیٹ میں مصنوعی مہنگائی برقرار،ہزاروں دکانداروں کو جرمانے ،مقدمات اور سیل کرنے کے باوجود اشیائے خورونوش کے سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا جاسکا ،ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے گوجرانوالہ اور گردونواح میں62اقسام کی سبزیوں اور47اقسام کے پھلوں کے جاری کردہ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد نہ ہوسکا، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بند کمروں میں کاغذی کارروائیاں کرکے اعلیٰ حکام کومطمئن کرنے لگے اور معمولی جرمانوں سمیت متعدد کارروائیوں پر کارکردگی ظاہر کرنے میں مصروف رہے ،
روزانہ پھلوں،سبزیوں کے سرکاری ریٹ جاری کئے جاتے ہیں لیکن سبزی منڈیوں ،پھل منڈیوں ،اوپن مارکیٹ میں ایک بھی چیز سرکاری ریٹ پر میسر نہیں۔ مارکیٹ ،سبزی منڈیوں میں سرکاری نرخ ناموں کے برعکس پھل اور سبزیوں کی فروخت جاری ہے ، مختلف سبزیوں ،پھلوں کے اول ،دوئم ،سوئم ریٹ مقرر کرکے ریٹ لسٹیں جاری کردیں، اس کے علاوہ زندہ مرغی،بیف ،مٹن وغیرہ کے ریٹ بھی زائد وصول کئے جارہے ہیں ،مصالحہ جات ،دالیں ،چینی ،آٹا وغیرہ بھی مہنگے داموں فروخت جاری ہے جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پرکاغذی کارروائیاں مکمل کرکے سب اچھا کی رپورٹ ارسال کرنے میں مصروف ہیں۔